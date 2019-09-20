Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!
20.09.2019 - 18:25 | | DHA

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını açıkladı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın kontratının son yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

Trabzonspor, Uğurcan Çakırı KAPa bildirdi

İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı KAP'a bildirdi!

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süleyman Atlı dünya ikincisi

Süleyman Atlı dünya ikincisi

Sıradaki Haber