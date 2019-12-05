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05.12.2019 - 18:24 | | İSTANBUL (AA)

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçındaki talimatlara ayrıkı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Antalyaspor'un ve Akdeniz temsilcisinin yöneticisi Murat Süğlün'ün ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

 

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