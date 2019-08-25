25.08.2019 - 18:18
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla oldukça moralli olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te bitiren ve bu sezona da Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç saat 19.15'te başladı.
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR: 0-0
*İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic