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25.08.2019 - 18:18

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla oldukça moralli olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te bitiren ve bu sezona da Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç saat 19.15'te başladı.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

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