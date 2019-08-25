Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla oldukça moralli olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te bitiren ve bu sezona da Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç saat 19.15'te başladı.



TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic