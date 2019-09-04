Trabzonspor yenilerden fazla yararlanamadÄ±

Sezon Ã¶ncesi kadrosuna 16 oyuncu katan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve SÃ¼per Lig'deki ilk 7 karÅŸÄ±laÅŸmada bu oyuncularÄ±ndan Ã¶zellikle ilk 11'de fazla yararlanamadÄ±.

Bordo-mavililer, Atakan GÃ¼ndÃ¼z (AltÄ±nordu), Salih KavrazlÄ± (AltÄ±nordu), FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m (EksiÅŸehir), Yusuf SarÄ± (Olimpik Marsilya II), Taha TunÃ§ (Pendikspor), DoÄŸan ErdoÄŸan (Lask Linz), John Obi Mikel (Middlesbrough), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Nemanje Andusic (Bosna Hersek - Mladost Kakanj), Donis Avdijaj (Willem II), Erce KardeÅŸler (AltÄ±nordu), Gaston Campi (Estudiantes), Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon-kiralÄ±k), Alexander SÃ¶rloth (Crystal Palace-kiralÄ±k) Edgar Ie (Lille), Daniel Sturridge (Liverpool) olmak Ã¼zere 16 oyuncu kadrosuna kattÄ±.

Karadeniz ekibinde Atakan GÃ¼ndÃ¼z, Salih KavrazlÄ±, FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m, Taha TunÃ§, Ahmet Canbaz, Nemanje Andusic, Erce KardeÅŸler, Edgar Ie ve Daniel Sturridge olmak Ã¼zere 9 futbolcu hiÃ§ sÃ¼re almadÄ±.

Bosna Hersekli oyuncu Nemanje Andusic transferin son gÃ¼nÃ¼nde BalÄ±kesirspor'a kiralanÄ±rken, Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n transferinde Fransa'nÄ±n Lille KulÃ¼bÃ¼nden alÄ±nan Edgar Ie de takÄ±ma hiÃ§ katÄ±lmadan Feyenoord KulÃ¼bÃ¼ne kiralÄ±k verildi. Daniel Sturridge de idman eksikliÄŸi nedeniyle imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan AEK ve FenerbahÃ§e maÃ§Ä± kadrosunda kendine yer bulamadÄ±. GenÃ§ oyuncu Salih KavrazlÄ±'nÄ±n da lisansÄ± Ã§Ä±kartÄ±lamadÄ±.

En fazla sÃ¼reyi SÃ¶rloth aldÄ±

Trabzonspor'da 7 oyuncu forma giyerken en fazla sÃ¼reyi ise bu maÃ§larÄ±n tamamÄ±nda sahaya Ã§Ä±karak 506 dakika gÃ¶rev yapan NorveÃ§li golcÃ¼ Alexander SÃ¶rloth aldÄ±. GolcÃ¼ oyuncu, attÄ±ÄŸÄ± 3 golle de takÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±.

Bu oyuncuyu 2 maÃ§ta 180'er dakika ile Gaston Campi ve Ivanildo Fernandes, 5 maÃ§ta 160 dakika ile Obi Mikel, 6 maÃ§ta 134 dakika ile Yusuf SarÄ±, 4 maÃ§ta 81 dakika ile Donis Avdijaj, 6 maÃ§ta 71 dakika ile DoÄŸan ErdoÄŸan takip etti.

4 maÃ§ta sadece bir yeni transfer 11'de

Trabzonspor'un 7 maÃ§Ä±nÄ±n 4'Ã¼nde bir yeni transfer 11'de gÃ¶rev aldÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ilk maÃ§ta Obi Mikel, Sparta Prag rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda, AEK ile ilk maÃ§ta ve Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sadece SÃ¶rloth, forma giydi.

En fazla yeni transfer, 5 oyuncuyla ligin ilk haftasÄ±nda 1-1 biten KasÄ±mpaÅŸa deplasmanÄ±nda sahaya Ã§Ä±ktÄ±. Fernandes, Campi, Obi Mikel, SÃ¶rloth ve Yusuf SarÄ± bu maÃ§ta 11'de gÃ¶rev yapan oyuncular oldu.

AEK ile yapÄ±lan rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Campi, Fernandes ve Obi Mikel olmak Ã¼zere 3 yeni transfer gÃ¶rev alÄ±rken FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda da Avdijaj ve SÃ¶rloth olmak Ã¼zere 2 yeni oyuncu 11'de yer aldÄ±.

Karaman'dan eski oyuncularÄ±na gÃ¶rev

Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman'Ä±n vazgeÃ§ilmezleri eski oyuncularÄ± oldu. Karadeniz ekibinde, UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Portekizli oyuncu Joao Pereira, Ã‡ek futbolcu Filip Novak, Arjantinli Jose Sosa, NijeryalÄ± Anthony Nwakaeme, GanalÄ± Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak, tÃ¼m maÃ§larda gÃ¶rev yaptÄ±.

Bordo-mavili takÄ±mÄ±n genÃ§ oyuncusu AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, 6 maÃ§ta forma giyerken sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±ndaki FenerbahÃ§e derbisinde oynayamamÄ±ÅŸtÄ±.

Trabzonspor'un savunma oyuncularÄ± HÃ¼seyin TÃ¼rkmen ile Majid Hosseini de 5 karÅŸÄ±laÅŸmada sÃ¼re aldÄ±.

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