19.07.2019 - 11:34
Trabzonspor, Zargo Toure'nin sözleşmesini feshetti....
Trabzonspor yönetimi, Zargo Toure'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini KAP'a bildirdi. Senegalli oyuncuya 100 bin euro fesih tazminatı ödenecek.
Trabzonspor'da ayrılık... Bordo-mavililer, Zargo Toure'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
İşte açıklama:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."