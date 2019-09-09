Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'ta Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanmıştı.

20 yaşındaki futbolcunun, bu hafta içerisinde ameliyat olacağı öğrenildi. Tahminlere göre 5 ay sahalardan uzak kalması beklenen genç oyuncu için en büyük umut ve beklenti bu sürenin daha erken bir tarihe çekilmesi.

Yusuf da aynı sürede...

Bordo-Mavili teknik heyet, yoğun bir tedavi programı ile Abdülkadir’in daha erken bir sürede sahalara dönmesini planlıyor. Uzmanlar da başarılı oyuncunun yaşı nedeniyle tedaviye daha erken yanıt verebileceğini söylüyor.

U21 Milli Takımı’nda aynı sakatlığı yaşayan 20 yaşındaki Yusuf Sarı’nın da tahmin edilenden daha erken zamanda sahalara dönebileceği konuşuluyor.