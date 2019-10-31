Trabzonspor'a down sendromlu sporculardan ziyaret

Down sendromlu sporcular, Trabzonspor'un antrenmanÄ±nÄ± ziyaret etti.Â

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n resmi internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, down sendromlu sporcu Emre Akman ile OÄŸuz Bulut'un, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanÄ± ziyaret ettiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± GenÃ§lik Merkezi tarafÄ±ndan ilan edilen "GÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k YÄ±lÄ±" kapsamÄ±nda tesisleri ziyaret eden Emre Akman ve OÄŸuz Bulut'un, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ve futbolcular ile bir araya gelerek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdikleri kaydedildi.Â

Ã‡ocuklarÄ±n bordo-mavili takÄ±mÄ±n kalecisi UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'a penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ± yaparak, en bÃ¼yÃ¼k hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdikleri de aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Emre Akman'Ä±n ÅŸu ifadelerine yer verildi:

Â "BugÃ¼n hayatÄ±mÄ±zÄ±n en mutlu gÃ¼nlerinden birini yaÅŸadÄ±k, en bÃ¼yÃ¼k hayalimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederiz."

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