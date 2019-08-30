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30.08.2019 - 15:21| TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir şoku

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında dün AEK ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden Süper Ligin üçüncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30da gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR FENERBAHÇE MAÇINDA OLMAYABİLİR

AEK maçında oyuna devam edemeyen ve 44üncü dakikada oyundan çıkan Abdülkadir Ömürün yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Kamil Ahmet takımla çalışmalarda yer almadı. Dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömürün Fenerbahçe maçında giymeme ihtimalinin bulunduğu, yapılacak son kontrollerin ardından da genç oyuncunun oynayıp oynamayacağının netleşeceği kaydedildi.

30 AĞUSTOS NEDENİYLE ANTRENMAN ÖNCESİ TÜRK BAYRAĞI İLE POZ

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncular bu sabah yapılan antrenman öncesinde Türk Bayrağının etrafında birleşerek, hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladılar.

Yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, 14.30da İstanbula hareket edecek.

Trabzonspora Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir şoku

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