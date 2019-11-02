Trabzonspor'a Göztepe maçı öncesinde Sturridge şoku! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'de 10. hafta maçında bugün sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Geride kalan 9 haftada topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alan Bordo Mavili takım zirve yürüyüşünü sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Lig'de zor günler geçiren Göztepe ise Teknik Direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir teknik adam ile henüz anlaşmadı. Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar ile dönmenin hesaplarını yapan Göztepe'de bu mücadele ile çıkışa geçmenin hesapları yapılıyor. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Göztepe maçı bugün saat 17:30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.