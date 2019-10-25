Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'a Obi Mikel müjdesi
25.10.2019 - 13:05 | | TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'a Obi Mikel müjdesi

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'a Obi Mikel müjdesi

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ekuban’ın yanı sıra Sturridge ile Abdulkadir Parmak katılmadı. Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

MIKEL TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Obi Mikel, bugün takımla çalışmalarda yer aldı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Pazar günü yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.

 

Dev mücadelede gözler onun üstünde olacak!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terim, Avcı'ya karşı 2-1 önde

Terim, Avcı'ya karşı 2-1 önde

Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Zidane-Jovic körler, sağırlar gibi!

Zidane-Jovic körler, sağırlar gibi!

Alanyaspor'un Yunan futbolcularından liderlik yorumu

Alanyaspor'un Yunan futbolcularından liderlik yorumu

Sıradaki Haber