Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa LigiTrabzonspor'a UEFA'dan ceza
02.10.2019 - 13:51 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'a UEFA'dan ceza

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı.

Trabzonspor'a UEFA'dan ceza

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağımız Basel karşılaşmasında güney kale arkası üst A blok, güney kale arkası üst G blok, güney kale arkası alt I, J, K ve L blokları bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır. Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."

Trabzonspora UEFAdan ceza

 

Podolski'den kafa karıştıran paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mbaye Diagne: Real Madrid de kimmiş!

Mbaye Diagne: Real Madrid de kimmiş!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Alman hakimden Türk asıllı futbolcuya hakaret

Alman hakimden Türk asıllı futbolcuya hakaret

Gazişehir Gaziantep'in adı resmen değişti

Gazişehir Gaziantep'in adı resmen değişti

Sıradaki Haber