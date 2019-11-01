Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'da 4 eksik!
01.11.2019 - 20:53 | | AA

Trabzonspor'da 4 eksik!

Trabzonspor, GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Trabzonspor'da 4 eksik!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde basÄ±na ve taraftara kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, sakatlÄ±klarÄ± devam eden AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Caleb Ekuban, Obi Mikel ile Daniel Sturridge yer almadÄ±.Â 

YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle salonda yapÄ±lan antrenmanda kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan bordo-mavililer, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayÄ±p kampa girdi.Â 

Ã–te yandan, internet sitesinden bir mesaj yayÄ±mlayan Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongresinde baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Fatih Mert'i tebrik ederek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ± diledi.

Alper Potuk çalÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±rakmÄ±yor!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

BeÅŸiktaÅŸ'ta görev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

Volkan: "NasÄ±l futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çÄ±kardÄ±ysam..."

Volkan: "NasÄ±l futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri Ã§Ä±kardÄ±ysam..."

Yunus Özmusul: "Fanatik grubun baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± gelemediler"

Yunus Ã–zmusul: "Fanatik grubun baskÄ±larÄ±na karÅŸÄ± gelemediler"

NazlÄ± ÇaÄŸla DönertaÅŸ: "Ben kotayÄ± alamamÄ±ÅŸ olsaydÄ±m..."

NazlÄ± Ã‡aÄŸla DÃ¶nertaÅŸ: "Ben kotayÄ± alamamÄ±ÅŸ olsaydÄ±m..."

SÄ±radaki Haber