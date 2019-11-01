Trabzonspor'da 4 eksik!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde basÄ±na ve taraftara kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, sakatlÄ±klarÄ± devam eden AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Caleb Ekuban, Obi Mikel ile Daniel Sturridge yer almadÄ±.Â

YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle salonda yapÄ±lan antrenmanda kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan bordo-mavililer, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayÄ±p kampa girdi.Â

Ã–te yandan, internet sitesinden bir mesaj yayÄ±mlayan Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongresinde baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Fatih Mert'i tebrik ederek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ± diledi.