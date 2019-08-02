Trabzonspor'da 52. yÄ±l coÅŸkusu

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 52. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda AkyazÄ± Stadyumu KampÃ¼sÃ¼'nde Dozer Cemil Usta AnÄ±tÄ± ve DoÄŸa ParkÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Murat ZorluoÄŸlu, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 2019-2020 futbol sezonunun hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

Â "UmarÄ±m emeÄŸin ve gayretin tam olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir sezon olur." diyen ZorluoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "UmarÄ±m Trabzonspor iÃ§in geÃ§en sezondan daha iyi bir sezon olur. 'Ben Trabzonspor kaptanÄ±yÄ±m, baÅŸka bir takÄ±mÄ±n kaptanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan nasÄ±l sahaya Ã§Ä±karÄ±m.' dediÄŸi iÃ§in bu sezonun ismi, Cemil Usta Sezonu oldu. BugÃ¼n bir vefa Ã¶rneÄŸini yaÅŸÄ±yoruz. Hem anÄ±tÄ± hem doÄŸa parkÄ±nÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah takÄ±mÄ±mÄ±z ve Ã¼lke futbolu iÃ§in iyi bir sezon olur. Hak edenin kazandÄ±ÄŸÄ± bir sezon olur. Belediye olarak takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam ediyoruz."

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Mehmet YiÄŸit Alp ise Dozer Cemil Usta AnÄ±tÄ± ve DoÄŸa ParkÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda kulÃ¼bÃ¼n kuruluÅŸunun 52. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na 52 fidan dikeceklerini aktardÄ±.

Cemil Usta'yÄ± anlatan Alp, "Sade bir Trabzon uÅŸaÄŸÄ±ydÄ±. Biz bÃ¶yle deÄŸerli insanlarÄ±n mirasÃ§Ä±larÄ±yÄ±z. Onlar nasÄ±l hassas bir ÅŸekilde mÃ¼cadele ettiyse biz de bu anlayÄ±ÅŸta mÃ¼cadele ediyor ve yÃ¶netiyoruz." diye konuÅŸtu.

Cemil Usta'nÄ±n oÄŸlu Cem Usta da babasÄ±nÄ±n anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatma adÄ±na yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r etti. KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± Alp, Cemil Usta'nÄ±n ailesine kara kalem tablo verdi.Â Cemil Usta'nÄ±n ailesi de Alp'e, babalarÄ±nÄ±n Liverpool maÃ§Ä±nda giydiÄŸi formayÄ± hediye etti. FormanÄ±n, Trabzonspor MÃ¼zesi'ne konulacaÄŸÄ± belirtildi.

AnÄ±tÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan sonra protokol Ã¼yeleri ve Cemil Usta'nÄ±n ailesi tarafÄ±ndan fidan dikimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.