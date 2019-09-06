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06.09.2019 - 22:06| AA

Trabzonspor'da AÄŸaoÄŸlu sürprizi!

Trabzonspor, GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Trabzonspor'da AÄŸaoÄŸlu sürprizi!

Trabzonspor, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda 15 EylÃ¼l'de sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri antrenmanda toparlanma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

AntrenmanÄ±, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile bazÄ± yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de izledi. TakÄ±m, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

Trabzonsporda AÄŸaoÄŸlu sÃ¼rprizi

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