Trabzonspor, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda 15 EylÃ¼l'de sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri antrenmanda toparlanma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

AntrenmanÄ±, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile bazÄ± yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de izledi. TakÄ±m, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.