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05.11.2019 - 12:04 | | TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Ligin 11'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün - 375 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 325 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 225 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 150 TL,
Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün - 70 TL
Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 60 TL
Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 50 TL
Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 40 TL.

 

 

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