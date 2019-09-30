Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerUefa Avrupa LigiTrabzonspor'da Basel mesaisi başladı
30.09.2019 - 13:41 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'da Basel mesaisi başladı

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Basel mesaisi başladı

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Zidane'dan özel antrenman!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş-Wolverhampton maçını Lechner yönetecek

Beşiktaş-Wolverhampton maçını Lechner yönetecek

Real Madrid’de Ramos krizi! 4 ila 12 maç...

Real Madrid’de Ramos krizi! 4 ila 12 maç...

Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

Başakşehir-Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

Hatayspor'da İlhan Palut ile yollar ayrılıyor

Sıradaki Haber