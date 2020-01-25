Trabzonspor'da çok yönlü görev

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da Ünal Karaman’la yolların ayrılmasından sonra yeni ve farklı bir teknik heyet kuruluyor. Her ne kadar teknik direktör koltuğuna Hüseyin Çimşir otursa da son olarak İngiliz antrenör Eddie Newton’la yapılan anlaşma ilginç bir durum ortaya koydu.



Bordo-mavililer, hem sezonun devamına katkı hem gelecek sezonların planlaması hem de genç oyuncu sistemini devam ettirme adına Newton’ı seçti. İngiltere’de Chelsea’de yaklaşık 7 senedir teknik heyette görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı, birçok farklı alanda sorumluluklar almaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çimşir’in en büyük destekçisi olması beklenen Newton, kariyerinde Di Matteo, Hiddink, Conte, Frank Lampard, Mourinho gibi önemli isimlerin teknik heyetlerinde yer aldı. İşte 4 maddeden oluşan Eddie Newton’ın iş tanımı:



- Kiralık oyuncular: Chelsea’de kiraya giden oyuncuların takibi konusunda çalışmalar yapan Eddie Newton, bu konuda çok deneyimli. Hem gençlerin kiraya verilmesi hem de kiralık transferlerin izlenme sürecinde Newton çalışacak.

-Gençlere destek: Chelsea’de altyapıda genç isimlerla çalışan, antrenörlüğünün ilk yıllarında kolej takımlarını çalıştıran ve bu alanda eğitimli olan Newton, son yıllarda genç yıldızlardan başarı alan takıma destek olacak.

- Çimşir’e takviye: Kariyerinde ilk kez birinci adam olan Hüseyin Çimşir’e Eddie Newton önemli destekler verecek. Hem futbolculuğu hem de antrenörlüğünde önemli isimlerle çalışan Eddie Newton, Chelsea’de 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan teknik heyette yer almıştı.

-Geleceğe dönük: Trabzonspor, Ünal Karaman’ın yardımcısı olan Hüseyin Çimşir’le yola devam etti. Eddie Newton da henüz 42 yaşında ve bu nedenle gelecekte takımın başında ciddi sorumluluklar alabilir.

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