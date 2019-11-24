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24.11.2019 - 14:22 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'da Getafe hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, İspanyol ekibi Getafe ile sahasında 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Getafe hazırlıkları başladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 26 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

Önce çalım sonra gol!
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