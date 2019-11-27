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27.11.2019 - 20:59 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'da Getafe maçı öncesi son idman

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Getafe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor'da Getafe maçı öncesi son idman

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Daniel Sturridge ve Ahmet Canbaz katılmadı. Çek futbolcu Filip Novak ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Getafe müsabakasının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

 

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