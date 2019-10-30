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30.10.2019 - 10:28 | | TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Süper Ligin 10. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta

2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.

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