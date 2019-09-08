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08.09.2019 - 12:56| Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanda, milli takımlarda yer alan Uğurcan, Arda, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Novak, Hosseini ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın yer almadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

HAKAN AYAZ GÖREVE BAŞLADI

Bu arada, Trabzonspor'da kulüp doktoru Hakan Bozdoğa'nın görevinden alınmasının ardından yerine getirilen Hakan Ayaz'ın da takımdaki görevine başladığı kaydedildi.

AVDIJJAJ İDDİALI

Trabzonspor formasıyla ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıkan ve bir asist yapan yeni transferlerden Donis Avdijaj, kendine güveniyor. Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın sakatlanmasının ardından sağ kanatta formaya en yakın isim olarak görülen Kosavalı genç futbolcu, bu sezon en az 10 gole katkı sağlayacağı yönünde iddialı açıklamada bulunarak, ligi de geçen yıldan daha iyi bir konumda tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

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