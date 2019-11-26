Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonspor HaberleriTrabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...
26.11.2019 - 13:22 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, sahasında İspanyol ekibi Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen Ekuban ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Hayrettin Şiranlı Sahası'nda, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular taktiksel çalışma yaptı.

Ekuban döndü

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Ekuban'ın Getafa maçıyle birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu ile Düzköy Hafız Mehmet Ofluoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, ziyaret ettikleri Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonsporda hazırlıklar sürüyor Ekuban döndü...

Harun tekin çalışmalarını sürdürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi sınavı

VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi sınavı

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor! Ekuban döndü...

Galatasaray'ın gruptan çıkma şansına '0' verdiler

Galatasaray'ın gruptan çıkma şansına '0' verdiler

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer uyarısı

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer uyarısı

Sıradaki Haber