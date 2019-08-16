Trabzonspor'da hedef KasÄ±mpaÅŸa

Trabzonspor, SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasÄ±nda 18 AÄŸustos'ta deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda dÃ¼n Sparta Prag'Ä± 2-1 yenerek play-off turuna yÃ¼kselen bordo-mavililer, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde antrenman yaptÄ±.

Futbolcular, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n ilk antrenmanÄ±nda taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Bordo-mavililer, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanÄ±n ardÄ±ndan bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak, ardÄ±ndan da Ä°stanbul'a hareket edecek.

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