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27.10.2019 - 13:40 |

Trabzonspor'da iki yıldız Başakşehir kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veObi Mikel, sakatlıkları sebebiyle Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'da iki yıldız Başakşehir kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le yarın karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel'in İstanbul'a götürülmeyeceği açıklandı.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuza bugün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

Trabzonsporda iki yıldız Başakşehir kadrosuna alınmadı

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