Trabzonspor'da kucaklaşma! Bir anda ayağa kalkıp...

Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili futbolculara 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçını tekrar izleterek, pozisyonların altını çizdi. Karaman, Basel maçında da kendilerinden böyle bir performans beklediğini iletti.

Asist Analiz’in haberine göre, oyuncular Beşiktaş maçını izledikleri sırada kaleci Uğurcan Çakır’ın Nwakaeme’ye yaptığı asisti dolayısıyla Nwakaeme bir anda ayağa kalkarak genç file bekçisine sarıldı.

Uğurcan’a teşekkür eden Nwakaeme, hayatında ilk kez böyle bir gole imza attığını ifade etti.