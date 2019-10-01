Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'da kucaklaşma! Bir anda ayağa kalkıp...
01.10.2019 - 18:35 |

Trabzonspor'da kucaklaşma! Bir anda ayağa kalkıp...

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, takımı UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Basel maçına hazırlıyor..

Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili futbolculara 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçını tekrar izleterek, pozisyonların altını çizdi. Karaman, Basel maçında da kendilerinden böyle bir performans beklediğini iletti.

Asist Analiz’in haberine göre, oyuncular Beşiktaş maçını izledikleri sırada kaleci Uğurcan Çakır’ın Nwakaeme’ye yaptığı asisti dolayısıyla Nwakaeme bir anda ayağa kalkarak genç file bekçisine sarıldı.

Uğurcan’a teşekkür eden Nwakaeme, hayatında ilk kez böyle bir gole imza attığını ifade etti.

Trabzonsporda kucaklaşma Bir anda ayağa kalkıp...

Başakşehir'li futbolcuların Mönchengladbach'la imtihanı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Real Madrid - Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!

Real Madrid - Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!

Demba Ba'ya anlamlı ödül

Demba Ba'ya anlamlı ödül  

Fenerbahçe'den Melih Bostan'a profesyonel sözleşme

Fenerbahçe'den Melih Bostan'a profesyonel sözleşme

Elvir Balic'in yeni adresi Tuzla

Elvir Balic'in yeni adresi Tuzla

Sıradaki Haber