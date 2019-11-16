Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
Trabzonspor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ã§ift antrenmanla devam etti.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ã§ift antrenmanla devam etti.Â
Bordo-mavililer, Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'ndeki gÃ¼nÃ¼n ilk antrenmanÄ±nda kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â
TakÄ±m, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde, Hayrettin ÅžiranlÄ± sahasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci antrenmanda ise dayanÄ±klÄ±lÄ±k esaslÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k alan oyunlarÄ± oynadÄ±.Â
AntrenmanÄ±, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, genel sekreter Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu, futbol ÅŸube sorumlusu Ã–zer Bayraktar, Trabzonspor SaÄŸlÄ±k Kurulu BaÅŸkanÄ± Kibar GÃ¼ven ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Dursun Ali Sakarya da izledi.Â
Bordo-mavililer, 23 KasÄ±m'da deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.