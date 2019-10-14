Trabzonspor'da Obi Mikel şoku!

Trabzonspor, Süper Ligin 8inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda, pas çalışmalarının ardından minyatür kalede maç ve daha sonra dayanıklılık esaslı koşular gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular son bölümde çift kale maç oynadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömürün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarına giden Sörloth, Uğurcan ve Hosseini antrenmanda yer almadı. Milli takım kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan ve kontrollü olarak çalışan Abdulkadir Parmak ile Onazi, Sturridge ve Novak ise takımdan ayrı çalıştı.

MIKEL DEVAM EDEMEDİ

Bu arada, antrenmanın ilk bölümünde oynanan minyatür kale maç sırasında sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı. Riske edilmeyen deneyimli orta saha oyuncusu antrenmanı yarıda bıraktı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.