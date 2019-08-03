Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, yeni transferleri John Obi Mikel ve Ivanildo Fernandes iÃ§in imza tÃ¶reni dÃ¼zenledi.Â

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, bedelsiz olarak kulÃ¼be transfer olan Obi Mikel ve Sporting Lisbon'dan kiralÄ±k olarak takÄ±ma katÄ±lan Ivanildo Fernandes'e kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza tÃ¶reni dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ahmet AÄŸaoÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"BugÃ¼n hem genÃ§ bir oyuncu olan Ivanildo hem de kariyerini konuÅŸmanÄ±n bile gereksiz olduÄŸu Obi Mikel ile imza tÃ¶reni dÃ¼zenliyoruz. Biz Obi ile sadece bir futbolcu deÄŸil etik ahlak ve duruÅŸuyla Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir atlet transfer ettik. GenÃ§ oyunculara ne kadar yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± herkes biliyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra genÃ§ oyuncularÄ±mÄ±za tecrÃ¼belerini aktarabilecek bir oyuncu aldÄ±k. Obi'nin transferi kolay olmadÄ±, kendisi de biliyor. Tabi transferiyle birlikte 150 de forma aldÄ±. Ivanildo da 100 forma alan futbolcularÄ±mÄ±zdan oldu. ArtÄ±k Obi'nin forma rakamÄ±nÄ± yÃ¼kseltmesi gerekiyor. O yÃ¼zden 200 forma alÄ±yor."Â

Bordo-mavili kulÃ¼ple 2 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalayan NijeryalÄ± Obi Mikel de ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BaÅŸkanÄ±mÄ±za bu gÃ¼zel sÃ¶zleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Trabzonspor'a geldiÄŸimde ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼p olduÄŸunu kendi gÃ¶zlerimle gÃ¶rdÃ¼m. SayÄ±n BaÅŸkan'Ä±n gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar kulÃ¼bÃ¼ stabil bir hale getirdiÄŸini ve Trabzonspor'u tekrar hak ettiÄŸi yerlere getirdiÄŸini biliyorum. Ben de genÃ§ ve yetenekli oyunculardan oluÅŸan bu kadronun baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in hem saha iÃ§inde hem de saha dÄ±ÅŸÄ±nda gerek tecrÃ¼be olsun gerekse mÃ¼cadele ve oyun azmi olsun elimden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m."Â

KiralÄ±k olarak kadroya katÄ±lan Portekizli oyuncu Ivanildo Fernandes ise "Transfer sÃ¼recinde bana olan ilgi ve gÃ¶sterilen deÄŸer gerÃ§ekten buraya gelmemde en bÃ¼yÃ¼k etken oldu. Ben Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± seven bir insanÄ±m. Bana gÃ¶sterilen ilgi ve deÄŸer karÅŸÄ±sÄ±nda insanlarÄ± mahcup etmemek iÃ§in elimden gelenin en iyisin yapacaÄŸÄ±m. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n hedefleri iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mle Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mdan hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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