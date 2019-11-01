Trabzonspor'da olağan genel kurul 22 Kasım'da yapılacak

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu tüzüğünün 29. maddesine istinaden kulübün olağan genel kurul toplantısının, 22 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri yönetim binasında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, aynı gündemle 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Genel kurulda, kulüp derneğinin ve bağlı şirketlerin idari, mali raporları ile kulüp denetim kurulu raporu görüşülecek, yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak, tüzüğün 29. ve 84 maddeleri kapsamında hazırlanan bütçeler oylanacak.