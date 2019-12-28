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28.12.2019 - 18:56 |

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku yaşandı. Kayserispor'u konuk eden bordo-mavili ekipte Uğurcan Çakır 2. yarıda geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır şoku!

Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadelenin 2. yarısında can sıkan bir sakatlık yaşandı.

56. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli oyuncunun yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Sakatlanan Uğrucan Çakır stattan ayrılarak hastaneye götürüldü.

Uğurcan Çakır'ın sakatlığıyla ilgili kulübün açıklama yapması bekleniyor.

Trabzonsporda Uğurcan Çakır şoku

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