Trabzonspor'dan Abdülkadir'e zam kararı

İç transferde Uğurcan, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan Bordo-Mavili yöneticiler Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Genç oyuncu iyileştirme teklifini kabul etti. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncu yeni anlaşma ile 5 milyon 500 bin TL kazanacak.

Genç yıldızın 2022'de bitecek sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.