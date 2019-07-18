Trabzonspor'dan ayrılan Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, " Transfer çalışmalarına devam eden takımımız son olarak Trabzonspor forması giyen Senegalli oyuncu Zargo Toure ile iki yıllık anlaşma imzaladı. Stoper olarak görev yapan Zargo Toure, Senegal’de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa’da devam etti. Ülkemize FC Lorient’den gelen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Süper Lig’de 27 maçta Trabzonspor forması giydi" denildi.