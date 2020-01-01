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01.01.2020 - 16:36 |

Trabzonspor'dan Hüseyin Çimşir kararı

Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin takımın devre arası performansını görmek istediği ifade ediliyor.

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak’ta başlayacak. Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran bordo-mavili ekip, ikinci yarının hazırlıklarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

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Karaman’ın yardımcılığını yapan Trabzonspor'un eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmezse takımın başında yer alacak.

Trabzonspordan Hüseyin Çimşir kararı

Trabzonspordan Hüseyin Çimşir kararı

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