Trabzonspor'dan Kjaer bombası!

Stoper ve kanat forvet mevkisi için girişimlerini sıklaştıran Fırtına, tandem bölgesi için tanıdık bir ismi gündemine aldı. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Simon Kjaer'i hedef belirledi.

SAVUNMAYA ARANAN KAN BULUNDU

Asist Analiz'in haberine göre; Bordo-mavililer, gol yollarında sıkıntı çekmese de kalesini gole kapatmakta zorluk çekiyor. Kaleci Uğurcan Çakır'ın harika bir sezon geçirdiği dönemde; Fırtına neredeyse her maçta topu ağlarından çıkarıyor. Bu sezon ligde 16 hafta geride kalırken sadece 3 maçta (Alanyaspor, Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor) kalesini gole kapatabildi.

Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes gibi genç oyuncuların yanında Gaston Campi gibi diğer 3 isme oranla daha tecrübeli bir ismi bulunan bordo-mavililer, kalesini gole kapatamamaktan yana oldukça şikayetçi.

TANDEM BİR TÜRLÜ OTURMADI

Sezona Campi - Fernandes ikilisyle başlayan Ünal Karaman, daha ikinci maçta Hüseyin - Hosseini'ye döndü. Yaşanan sakatlıkların ardından savunmada ikili arayışına giren Karaman, tandemde; Hosseini - Fernandes, Campi - Hosseini, Hüseyin - Hosseini, Hüseyin - Fernandes, Hüseyin - Campi'yi denedi. Ancak istediği sonucu bir türlü alamadı.

Çareyi savunmaya takviyede arayan bordo-mavililer, arayışlara girdi. Atalanta'da formaya hasret kalan Simon Kjaer, takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Fırtına için biçilmiş kaftan olan 30 yaşındaki stoper için bordo-mavili yönetim, bonservisi Sevilla'da olan oyuncu için girişimlere başladı.

Şu anda Atalanta'da kiralık bulunan Kjaer, oynayamamaktan oldukça şikayetçi. Danimarkalı, yeniden Türkiye'ye forma giymeye sıcak bakıyor.

Kjaer için eski takımı Fenerbahçe'de girişimlerini sürdürüyordu... Adil Rami ve Zanka'dan memnun olmayan Ersun Yanal, yardımcısı Volkan Demirel'i eski takımı arkadaşıyla transfer görüşmeleri yapması için milli arada İtalya'ya göndermişti.



