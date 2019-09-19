Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'dan Manisasporlu Bayram'a markaj
19.09.2019 - 14:17 | | MANİSA, (DHA)

Trabzonspor'dan Manisasporlu Bayram'a markaj

Manisaspor'un genç sağ beki kaptan Bayram Büstaç, bordo-mavili kulübün radarına girdi.

Trabzonspor'dan Manisasporlu Bayram'a markaj

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Manisaspor'un genç sağ beki kaptan Bayram Büstaç, Trabzonspor'un radarına girdi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan bordo-mavili ekibin oyuncu izleme komitesinin 2 karşılaşmada 20 yaşındaki Bayram'ı takip ettiği ifade edildi.

Trabzonsporlu kurmayların futbolcu hakkında teknik ekibe olumlu rapor verdiği ve Bayram'ın ocak ayına kadar düzenli olarak takip edileceği belirtildi. Devre arasında ise harekata geçecek Trabzonspor'un Bayram'ı takıma kazandıracağı dile getirildi. Manisaspor'un altyapısından yetişen Bayram Büstaç, 2017-2018 sezonunda profesyonelliğe adım attı. Siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan oyuncu profesyonel kariyerinde 5 1. Lig, 30 2. Lig ve 3 de 3. Lig maçına çıkıp 1 gol kaydetti.  

 

 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Barcelona'dan rekor gelir beklentisi

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Asamoah Gyan'ın yeni adresi Hindistan

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak birinci vazifemiz

Sıradaki Haber