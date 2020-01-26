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26.01.2020 - 08:00 |

Trabzonspor'dan Nwakaeme için çifte itiraz! Fenerbahçe maçında...

Trabzonspor, kırmızı kart gören oyuncusu için TFF’nin kapısını çalacak, haksız olduğu iddia edilen kartın iptali istenecek. Eğer cezası kalkmazsa, infazın erteleme maçında uygulanması talep edilecek

Trabzonspor'dan Nwakaeme için çifte itiraz! Fenerbahçe maçında...

Ziraat Türkiye Kupası’nda penaltılarla da olsa yoluna devam eden Trabzonspor, Denizlispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Nwakaeme için seferberlik başlatıyor.

Futbolcularının haksız bir şekilde oyundan atıldığını, karşılaşmanın hakeminin de bunu kabul ettiğini ifade eden bordo-mavililer, bu yanlışlığın giderilmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun kapısını çalacak.
Futbol Müsabaka Talimatı’nın “Şahısta hata hallerinde itiraz” bölümünde yer alan “Müsabaka hakeminin yapmış olduğu sarı ve kırmızı kart uygulamalarında, şahısta hata olduğu takdirde, müsabakanın oynandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Disiplin Kurulları’na başvurulabilir” yazan 31. madde ile itirazını yapacak olan Trabzonspor’un bu çabası dışında ikinci itirazda da bulunulacak.

Trabzonspor, bu kartın iptal edilmemesi durumunda Nwakaeme’nin, Fenerbahçe maçında oynayıp, infazın ertelemede yine Malatya karşısında çekmesi istenecek.

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