Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'dan Sosa'ya yeni sözleşme!
05.09.2019 - 07:03| FANATİK

Trabzonspor'dan Sosa'ya yeni sözleşme!

Geçtiğimiz aylarda Sosa ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturan yönetim, 12 günlük milli arada bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Ağaoğlu ve ekibinin, Arjantinli süperstarla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi Geçen sezon gösterdiği iyi performansının karşılığını kaptanlık pazubandını takarak alan Jose Sosa, o günden bu yana hem saha içinde hem de saha dışında Fırtına’nın en etkili isimlerinin başında geliyor. Ancak Arjantinli süperstarın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Geçtiğimiz aylarda senede 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncu ile masaya oturan Bordo- Mavili yönetim, yıldız oyuncuya ‘Maaşını 2 milyon Euro’ya düşür, 2 yıl daha sözleşmeni uzatalım’ teklifini iletmişti. Tecrübeli oyuncu ise 2.5 milyon Euro’ya kadar düşmüştü. Yönetim, milli arada Sosa’nın geleceğindeki belirsizliği çözmek için yoğun mesai harcıyor. Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

Novak da sırada

Karadeniz ekibinde sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu da Filip Novak. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı ile dikkat çeken Çek oyuncunun menaceriyle de pazarlıklarını bu hafta içerisinde sıklaştıracak. Bordo-Mavili yönetim, 12 günlük milli arada iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalamak için anlaşmayı hedefliyor. (FANATİK)

Trabzonspordan Sosaya yeni sözleşme

Konyaspor'da Denizlispor mesaisi başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi

Yusuf Yazıcı takımla çalıştı

Yusuf Yazıcı takımla çalıştı

Konyaspor milli oyunculardan yoksun çalıştı

Konyaspor milli oyunculardan yoksun çalıştı

Sıradaki Haber