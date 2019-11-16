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16.11.2019 - 11:09 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve Genel Müdür Sinan Zengin ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ'nin sahibi Haydar Şahin ile Satış Müdürü Fahri İnat'ın katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Sağıroğlu'nun imza töreninin ardından, sponsorluk anlaşmasının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, Şahin'e forma hediye ettiği kaydedildi.

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