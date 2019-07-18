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18.07.2019 - 08:50| Fanatik

Trabzonsporlu Arda Akbulut’a teklif yağıyor

Geçen sezon Uğurcan Çakır’ın arkasında kalan 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut’a teklif yağıyor.

Trabzonsporlu Arda Akbulut’a teklif yağıyor

Genç file bekçisi için 1. Lig ekiplerinin Trabzonspor’un kapısını çaldığı öğrenildi. En ciddi teklifin de İstanbulspor’dan geldiği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Arda geçen sezon ligde Galatasaray ile Alanya, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Sivas Belediye ile Ümraniye maçlarında Fırtına’nın kalesini korumuştu.

Başarılı eldiven kupada kalesinde gol görmezken, ligde ise 5 kez topu ağlarında gördü. 

 

 

 

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