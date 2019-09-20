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20.09.2019 - 10:03 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonsporlu taraftarlardan Karaman'a destek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Getafe ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü. Bir grup taraftar, 1-0 kaybedilen maçtan sonra eleştirilen teknik direktör Ünal Karaman'a havalimanında özel karşılama yaparak destek verdi.

Trabzonsporlu taraftarlardan Karaman'a destek

İspanya temsilcisi Getafe deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan ve saat 01.30'da Madrid'den özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 4.5 saat süren yolculuğun ardından saat 06.00'da Trabzon'a ulaştı. Dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan kafile, daha sonra kulübe ait otobüs ile alandan ayrıldı.

HAVALİMANINDA KARAMAN'A DESTEK

Getafe karşısında alınan yenilgi nedeniyle eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar moral verdi. Sabahın erken saatlerinde havalimanına gelen bordo-mavili taraftarlar, Ünal Karaman'ı meşalelerle ve çiçekle karşılarken, "Moralini bozma, kimseye aldırış etme hocam. Biz seni biliyoruz ve hep yanındayız" sözleriyle deneyimli teknik adama destekte bulundu. Destek için teşekkür eden Karaman, kendi resminin de yer aldığı 'Yan yana olacağız da' yazılı pankartın arkasında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

AĞAOĞLU DA TAKIM OTOBÜSÜYLE GİTTİ

Takımla birlikte Trabzon'a gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisini havalimanında bekleyen aracı yerine takımın otobüsüne binerek futbolcu ve teknik heyetle birlikte kulüp tesislerine gitti.

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