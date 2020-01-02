Trabzonspor'a sezon baÅŸÄ±nda Ä°ngiltere'nin Crystal Palace KulÃ¼bÃ¼nden satÄ±n alma opsiyonuyla iki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanan 24 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ oyuncu, ilk yarÄ±da 17 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda gÃ¶rev yaparak en fazla sÃ¼re alan oyuncu oldu.Â

Ä°lk yarÄ±da bin 511 dakika sahada kalan baÅŸarÄ±lÄ± forveti, 17 maÃ§ta bin 496 dakika ile Anthony Nwakaeme takip etti.Â Karadeniz ekibinde, genÃ§ kaleci Arda Akbulut, Muhammet AkpÄ±nar ve Ogenyi Onazi ise ligde sÃ¼re alamadÄ±.

En golcÃ¼ de SÃ¶rloth

Trabzonspor, ilk 17 haftada 35 gol atarken en golcÃ¼ oyuncu da NorveÃ§li futbolcu Alexander SÃ¶rloth oldu.Â Ligde 12 gol kaydeden SÃ¶rloth, Aytemiz Alanyasporlu Cisse ile gol krallÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± paylaÅŸtÄ±. SÃ¶rloth'u en fazla sÃ¼re alan oyuncular sÄ±ralamasÄ±nda olduÄŸu gibi Anthony Nwakaeme 5 golle izledi.

SÃ¶rloth ve Nwakaeme, bordo-mavili takÄ±mÄ±n gollerin yarÄ±sÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± kaydetti. Karadeniz ekibinde Sturridge 4, Yusuf SarÄ± 3, Sosa 2, AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, Joao Pereira, Caleb Ekuban, Filip Novak, Donis Avdijaj, Majid Hosseini ve Abdulkadir Parmak da birer kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±. Karadeniz ekibinin karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda 2 rakip oyuncu da kendi kalesine gol kaydetti.

SÃ¶rloth'un puan katkÄ±sÄ±

Trabzonspor, SÃ¶rloth'un gol attÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik alÄ±p, bu sezon topladÄ±ÄŸÄ± 32 puanÄ±n 25'ini elde etti.Â SÃ¶rloth'un skora katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda Trabzonspor, BeÅŸiktaÅŸ ve Gaziantep FK'yi 4-1, Ã‡aykur Rizespor'u 2-1, AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 3-0, Antalyaspor'u 3-1, Ä°ttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenip, KasÄ±mpaÅŸa ve Galatasaray'la 1-1, GenÃ§lerbirliÄŸi ve Medipol BaÅŸakÅŸehir'le de 2-2 berabere kaldÄ±.

Kart daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

Trabzonspor, ligin ilk yarÄ±sÄ±nda 1 kÄ±rmÄ±zÄ±, 36 sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â Bordo-mavililerde, 5 sarÄ± kart ile UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, en fazla kart gÃ¶ren oyuncu olurken, Sosa ve Yusuf SarÄ± dÃ¶rder sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. TakÄ±mda tek kÄ±rmÄ±zÄ± kart ise Abdulkadir Parmak'e gÃ¶sterildi.Â Ligde en fazla sÃ¼re alan ve en golcÃ¼ olan SÃ¶rloth, ise ilk yarÄ±da hiÃ§ kart gÃ¶rmedi. Nwakaeme'ye ise 3 sarÄ± kart Ã§Ä±ktÄ±.

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