02.11.2019 - 11:46 | | TRABZON (AA)
Trabzonspor'un eski gol kralÄ± Necmi Perekli ameliyat edildi
Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, 1976-1977 TÃ¼rkiye 1. Ligi'nde gol kralÄ± olan eski futbolcusu Necmi Perekli'nin kalp ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸini belirtti.Â
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 71 yaÅŸÄ±ndaki eski futbolcunun bypass ameliyatÄ± geÃ§irdiÄŸi ifade edilerek, geÃ§miÅŸ olsun temennisinde bulunuldu.
Perekli'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Efsane futbolcumuz ve gol kralÄ±mÄ±z Necmi Perekli'ye bugÃ¼n Ä°stanbul Kolan Hastanesi'nde Prof. Dr. Ergun Demirsoy tarafÄ±ndan bypass ameliyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. SaÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz efsane futbolcumuz Necmi Perekli'ye geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, acil ÅŸifalar diliyoruz." denildi.
Â Â
Â