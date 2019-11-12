Trabzonspor'un geliri ve seyirci sayÄ±sÄ± arttÄ±

Trabzonspor'un geride kalan sezon maÃ§ gÃ¼nÃ¼, naklen yayÄ±n ve ticari gelirlerini yÃ¼zde 55 artÄ±rarak finansal anlamda ligin en baÅŸarÄ±lÄ± ekiplerinden biri olduÄŸu bildirildi.

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Eda Lermi Zorer'in, Aktif Bank'Ä±n futbol ekonomisi raporu EkoLig'in lansmanÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KulÃ¼bÃ¼n, 2017-2018 futbol sezonunda 205,5 milyon lira olan maÃ§ gÃ¼nÃ¼, naklen yayÄ±n ve ticari gelirleri toplamÄ±nÄ±n, 2018-2019 futbol sezonu sonunda yÃ¼zde 55 artÄ±ÅŸla 318,3 milyon liraya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Son 4 futbol sezonunda ise maÃ§ gÃ¼nÃ¼, naklen yayÄ±n ve ticari gelirler toplamÄ± (2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarÄ±nda Avrupa kupalarÄ±ndan elde edilen gelirler de dahil) 758,6 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. 2017-2018 futbol sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon lira olan kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, bu gelirini 2018-2019 futbol sezonunda iki katÄ±na Ã§Ä±kararak, 156,4 milyon liraya ulaÅŸtÄ±rdÄ±." ifadeleri yer aldÄ±.

Ticari gelirler iÃ§erisindeki en bÃ¼yÃ¼k payÄ±n, 120,6 milyon lira ile reklam ve sponsorluklara ait olduÄŸunun altÄ± Ã§izilerek, ÅŸunlar kaydedildi:Â "2018-2019 futbol sezonunda kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, naklen yayÄ±n gelirlerini yÃ¼zde 45 oranÄ±nda yÃ¼kselterek 95,2 milyon liradan 138,4 milyon liraya Ã§Ä±kardÄ±. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonlarÄ±nda Åženol GÃ¼neÅŸ Spor Kompleksi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± lig maÃ§larÄ±nÄ± toplam 763 bin 92 futbolsever tribÃ¼nlerde izledi. 2017-2018 futbol sezonunda 20 bin 138 olan seyirci ortalamasÄ±, 2018-2019 futbol sezonunda yÃ¼zde 23 artÄ±ÅŸla 24 bin 749'a yÃ¼kseldi."

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