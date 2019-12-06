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06.12.2019 - 07:39 | | FANATİK

Trabzonspor'un hedefi Nazım Sangare

Trabzonspor’un Akdeniz’de hedefi yalnızca 3 puan değil. Bordo-Mavililer milli sağ bek Nazım Sangare için de Antalyaspor Yönetimi’yle masaya oturacak,devre arasında işi bitirmek için pazarlık yapılacak.

Trabzonspor'un hedefi Nazım Sangare

Zirve yarışında söz sahibi olmak isteyen Trabzonspor, Antalya deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yaparken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-Mavililer için Antalya maçı yalnızca 3 puan anlamı taşımıyor.

Karadeniz ekibi aynı zamanda bir süredir gündeminde olan, teknik direktör Ünal Karaman’ın da takıma kazandırılmasını çok istediği Kırmızı- Beyazlılar’ın sağ beki Nazım Sangare için de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Sağ bekte genç oyuncular dışında alternatifi olmayan, o bölgeyi takıma seviye atlatacak bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına, Antalyaspor Yönetimi’nden devre arasında bu transferi bitirmek adına fiyat isteyecek.

Bonservisi var

Nazım’ın; Antalyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor gözüküyor. Ancak Akdeniz temsilcisi geçen hafta içerisinde takımın başarılı oyuncusu Nazım’ın biten sözleşmesini uzatma konusunda mutabakata varmıştı. Nazım’la 3 yıllık yeni kontrat yapıldığı bilgisi var. Bu nedenle Fırtına, 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almak zorunda. Bu doğrultuda pazarlıkların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Trabzonsporun hedefi Nazım Sangare

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