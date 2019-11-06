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06.11.2019 - 12:49 |

Trabzonspor'un Krasnodar kadrosu belli oldu

Trabzonspor'da Pereira, Sosa, Sturridge ve Obi Mikel, UEFA Avrup Ligi'ndeki Krasnador maçı kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'un Krasnodar kadrosu belli oldu

İşte Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama: 

Takımımızın UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Krasnodar maçı kamp kadromuz belli oldu.

Buna göre kadromuz şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, KAĞAN MORADAOĞLU, MAJID HOSSEINI, HÜSEYİN TÜRKMEN, GASTON CAMPI, IVANILDO FERNANDES, 

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, SERKAN ASAN, FILIP NOVAK, ABDURRAHİM DURSUN, DOĞAN ERDOĞAN, AHMET CANBAZ, KEREM BAYKUŞ, DONIS AVDIJAJ, YUSUF SARI, ANTHONY NWAKAEME, FIRATCAN ÜZÜM, ALEXANDER SORLOTH, MUHAMMET AKPINAR

 

Trabzonsporun Krasnodar kadrosu belli oldu

 

 

 

 

 

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