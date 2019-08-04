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04.08.2019 - 00:12| İHA

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır evlendi

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre'de yaptığı düğün sonrası Trabzon'da da düğün yaptı.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır evlendi

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre'de yaptığı düğün sonrası Trabzon'da da düğün yaptı.
Trabzon'da bir otelde düzenlenen nikah törenini Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı yaptı.
Nikah töreni sonrasında Sinan Yılmaz'ın söylediği şarkılar eşliğinde davetliler gönüllerince eğlenirken, takım arkadaşları ise başarılı oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Trabzonsporun milli kalecisi Uğurcan Çakır evlendi

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