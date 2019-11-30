OlaÄŸan genel kurulda, divanÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derneÄŸe baÄŸlÄ± ÅŸirketlere ait hazÄ±rlanan idari ve mali raporlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. Denetim kurulu raporunun okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¶netim kurulunun faaliyetleri aÃ§Ä±klandÄ±.Â Trabzonsporâ€™a baÄŸlÄ± ÅŸirketlere ait hazÄ±rlanan idari ve mali raporlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ genel kurulda, denetim kurulunun raporu okunarak yÃ¶netim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu.Â

BORÃ‡ 160 MÄ°LYON TL AZALDI

KulÃ¼bÃ¼n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sinan Zengin, bordo-mavililerin bilanÃ§o verilerini ve mali durumunu aktardÄ±. Zengin, Trabzonsporâ€™un net borcunun 828 milyon 900 bin olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. GeÃ§en yÄ±l 987 Milyon TL olan borÃ§, bu yÄ±l 160 Milyon TL azalarak 828 milyon 900 bine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

GELECEK YIL BÃœTÃ‡ESÄ° 740 MÄ°LYON 100 BÄ°N TL

Trabzonsporâ€™un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l gelir-gider bÃ¼tÃ§esi 740 milyon 100 bin TL denk bÃ¼tÃ§e olarak aÃ§Ä±klandÄ±. BÃ¼tÃ§e genel kurulda oy birliÄŸi ile kabul edildi. Ahmet AÄŸaoÄŸlu yÃ¶netimi mali ve idari yÃ¶nden oy birliÄŸi ile ibra edildi.

"HARCAMA LÄ°MÄ°TLERÄ°MÄ°Z 88 MÄ°LYON TLâ€™DEN 140 MÄ°LYONLARA Ã‡IKTI"

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada mali uygulamalara deÄŸinerek, "Kadro maliyetini 37-38 milyondan 17-18â€™e indirdik. Gelir artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler almaya baÅŸladÄ±k. En Ã¶nemli kaynak kulÃ¼pler iÃ§in futbolcu satÄ±ÅŸlarÄ±, forma kombine Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸlarÄ±, sponsor satÄ±ÅŸlarÄ±dÄ±r.Â Herhalde son 10 yÄ±lÄ±n en Ã§ok sponsor gelirlerini elde ettik. Bankalar birliÄŸinin yeniden yapÄ±lanmasÄ± bir anlamda yeniden borÃ§lanma gibi algÄ±landÄ±. Bu futbol ailesine olan borÃ§larÄ±n Ã¶denebilirlik programÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Ancak futbol federasyonunun lisans talimatÄ±nÄ± da devreye almasÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ talimatlar uyarÄ±nca kulÃ¼plerin gelir gider dengeleri kontrol ederek bir bÃ¼tÃ§e belirlenecekti kulÃ¼plere AynÄ± UEFAâ€™daki gibi. Zaten TFF Ã¶nceki dÃ¶nemde UEFAâ€™ya da taahhÃ¼t etti. Sizin mali fair-play talimatlarÄ±nÄ±zÄ± Ã¼lkemizde lisans talimatÄ± olarak uygulayacaÄŸÄ±z diye. Gelir gider dengesi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda gelirimizin 5 katÄ± borcumuz vardÄ±. Bu nedenle en alt limitten bize harcama bilanÃ§osu verildi. Gelir arttÄ±kÃ§a iÃ§eriye nakit girdikÃ§e bu oranlar yukarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Bunu da ilk baÅŸaran biz olduk. Seyirci hasÄ±latlarÄ±, Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸlarÄ± ve futbolcu satÄ±ÅŸlarÄ±yla iÃ§eriye Ã§ok ciddi bir girdi saÄŸladÄ±k. Burada Ã¶nemli derecede borÃ§ kapandÄ± ve harcama limitlerimiz 88 milyon TLâ€™den 140 milyonlara Ã§Ä±ktÄ± . Bu anlaÅŸmayÄ± ilk biz imzaladÄ±k. UEFAâ€™nÄ±n talimatlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸimiz iÃ§in, taahhÃ¼t ettiÄŸimiz 5 milyon euro bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ±na raÄŸmen 55 milyon euro ile gidince disipline sevkedilmiÅŸtik. Ancak yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± anlatÄ±nca, gelirlerin ciddi olarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kadro maliyetinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, takÄ±mdaki futbolcularÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun alt yapÄ±dan geldiÄŸini anlattÄ±k. UEFA bizi ÅŸartlÄ± olarak Avrupa kupalarÄ±na aldÄ±"Â diye konuÅŸtu.

"BU YENÄ°DEN BORÃ‡LANMA DEÄžÄ°L"

AÄŸaoÄŸlu, Lille'e 17 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olan Yusuf YazÄ±cÄ±'dan gelen paranÄ±n Bankalar BirliÄŸi'ne gittiÄŸini kaydetti. AÄŸaoÄŸlu, "KÄ±sacasÄ± bu bir yeniden borÃ§lanma deÄŸil. Bunun ÅŸartlarÄ± ÅŸu ilk 2 yÄ±l sadece faiz Ã¶deme. 5 yÄ±llÄ±k sistem bunu gerektirdiÄŸi iÃ§in 5. seneye bir balon Ã¶deme koyuldu. 5. senenin sonunda borÃ§ yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacak. Ama genelde 10 seneye yayÄ±lmÄ±ÅŸ olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse daha akÄ±lcÄ± olur. Bu arada yabancÄ± birim olan borÃ§lanmalar TLâ€™ye Ã§evrildi. Åžu an hiÃ§bir ÅŸekilde dolar veya euro borÃ§ yok. O gÃ¼n itibariyle 900 milyon TL civarÄ±ndaydÄ±. Bu borÃ§lar sadece futbol ailesine olan borÃ§larÄ± kapsÄ±yor. BunlarÄ±n iÃ§inde futbolcu alacaklarÄ±, menajerlere olan borÃ§lar ve kulÃ¼plere olan borÃ§lardÄ±r. Mesela yÃ¶neticilere olan borÃ§lar bunlarÄ± kapsamÄ±yor. BirÃ§ok takÄ±m bunun bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Mesela Yusuf YazÄ±cÄ±â€™nÄ±n transferinde Trabzonsporâ€™un kasasÄ±na veya baÅŸka bir yere paranÄ±n gitmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã–nce bankalar birliÄŸine gidiyor. Gelirin yÃ¼zde 70â€™i borÃ§ Ã¶demeye yÃ¼zde 30â€™u kulÃ¼p harcamalarÄ±na bÄ±rakÄ±lÄ±yor"Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"VERDÄ°ÄžÄ°M SAVAÅž ZÄ°RVE SAVAÅžI"

Trabzonsporâ€™un bankalar birliÄŸi tarafÄ±ndan kontrol edildiÄŸini sÃ¶yleyen AÄŸaoÄŸlu, "Bu durum hiÃ§ hoÅŸ deÄŸil. Ama bu duruma ne yazÄ±k ki kendimizi biz getirdik. Yeniden yapÄ±landÄ±rma kendi kendine disipline edemeyen kulÃ¼pleri disipline eden bir uygulama. TÃ¼rk futbol tarihindeki dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan biridir. ParanÄ±n hiÃ§bir yere kaÃ§ma ÅŸansÄ± yok. Ocak ayÄ±nda lisans talimatÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Uyan kulÃ¼pler yoluna devam edecek. Uyamayan ceza neyse onu Ã§ekmek zorunda kalacak. Biz kendimizi mali ve idari olarak disipline ettiysek, bile bile o kurallarÄ± ihlal eden kulÃ¼plerin Ä±srarÄ± neticesinde karÅŸÄ±larÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k direnci gÃ¶sterecek kulÃ¼p Trabzonspor olacaktÄ±r. Ä°ki aÃ§Ä±dan Ã¶nemli ben bu disipline uyuyorum. VerdiÄŸim savaÅŸ zirve savaÅŸÄ±.Â Benim yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m takÄ±m limitlerin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. Bu talimatlarÄ±n 1 yÄ±l daha ertelenmesi bÃ¼yÃ¼k bir haksÄ±zlÄ±k ve adaletsizlik doÄŸurur. AdaletsizliÄŸin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an bir uygulama olacaÄŸÄ± iÃ§in masada da TFF ile mÃ¼cadele edeceÄŸiz"Â ifadelerine yer verdi.

"TRABZONSPORâ€™UN Ä°MKB DEÄžERÄ° 490 MÄ°LYON TL GÄ°BÄ° BÄ°R DEÄžERE ULAÅžTI"

Trabzonsporâ€™un piyasa deÄŸerine de deÄŸinen AÄŸaoÄŸlu, "SÃ¶z verdiÄŸimiz Ã¼zere, futbolun gerÃ§ekleri, ekonomi doÄŸrultusunda yÃ¶netmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok olaÄŸan Ã¼stÃ¼ ÅŸeyler yapmadÄ±k onu ifade edeyim. Sadece kulÃ¼bÃ¼n, ekonominin ve sporun doÄŸrularÄ±nÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ekonominin doÄŸrularÄ±nÄ± kulÃ¼bÃ¼n gelirlerini artÄ±rarak giderleri azaltarak bu noktaya geldik. KulÃ¼p tarihi iÃ§erisinde son on yÄ±lda ilk kez kulÃ¼p ilk Ã§eyrekte kar aÃ§Ä±kladÄ±. Trabzonsporâ€™un Ä°MKB deÄŸeri geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 350 oranÄ±nda arttÄ±rarak 490 milyon TL gibi bir deÄŸere ulaÅŸtÄ±. Futbolla alakalÄ± herkesin Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi rakamlarÄ± yakaladÄ±k. TÃ¼rkiye genelinde seyirci ortalamasÄ± yÃ¼zde 9 artarken, Trabzonsporâ€™unki yÃ¼zde 25 arttÄ±. YanÄ±lmÄ±yorsam seÃ§imli genel kurulda ÅŸunu sÃ¶ylemiÅŸtim; yapacaÄŸÄ±mÄ±z her Ã§alÄ±ÅŸmayla TÃ¼rk futbol ailesine Ã¶rnek olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Trabzonsporâ€™a yakÄ±ÅŸan bu. Biz Trabzonspor sayesinde bu aile iÃ§erisinde her zaman baÅŸÄ±mÄ±z dik dolaÅŸtÄ±k. Bizden sonra gelecek nesille de bÃ¶yle bir borcumuz var bizim"Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TEK KULÃœP TRABZONSPOR"

Giderleri dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini kaydeden AÄŸaoÄŸlu, "Passoligâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n taraftarlara satÄ±lan passolig sayÄ±sÄ±nda Trabzonspor Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â sÄ±radaydÄ±. Ben buna itiraz ettim ve daha saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma istedim. Ve 3 hafta boyunca araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±, Trabzonspor birinciÂ sÄ±rada Ã§Ä±ktÄ±. Trabzonspor gelirlerinin UEFA gelirleri haricinde gelirlerini yÃ¼zde 35 arttÄ±rarak en Ã§ok arttÄ±ran Trabzonspor oldu. Giderlerini en keskin ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ren tek kulÃ¼p Trabzonspor. Bir defa kendi altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtirdiÄŸi bir futbolcuyu yurtdÄ±ÅŸÄ±na rekor bedelle gÃ¶nderen tek kulÃ¼p Trabzonspor. Bu devam da edecek. Aile bÃ¼tÃ§esinden kÄ±sÄ±p forma, kombine alan, kulÃ¼be katkÄ±da bulunan, kulÃ¼be gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ milyonlarÄ±n hakkÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z. Bizi bugÃ¼nlere getiren baÅŸÄ±mÄ±z dik gezmemizi saÄŸlayan, bize bu gururu kimliÄŸi veren kulÃ¼be hizmet etmek boynumuzun borcudur"Â dedi.

"MALÄ° GENEL KURULUN ARALIK AYINDA YAPILMASI MANTIKSIZ"

Mali genel kurulun AralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mantÄ±ksÄ±z olduÄŸunu savunan AÄŸaoÄŸlu, "Mali genel kurulun aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± Ã§ok mantÄ±ksÄ±z. BÃ¼tÃ§emizi mayÄ±s ayÄ±nda gÃ¶receÄŸiz, o nedenle mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± daha mantÄ±klÄ± ve daha gerÃ§ekÃ§i. Åžu an itibariyle sizlere sunduÄŸumuz bÃ¼tÃ§e gerÃ§eklere en yakÄ±n tahmini bÃ¼tÃ§e"Â ÅŸeklinde konuÅŸtu.