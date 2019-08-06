Trabzonspor'un olası rakibi Craiova’ya üç maç saha kapama

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Rumen ekibinin bir önceki turda karşı karşıya geldiği Honved maçında tribünden atılan maddeler hakemin başına gelmiş ve oyun yarım saat durmuştu.

Üçüncü maça iki yıllık takip

UEFA Disiplin Komitesi, konuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında Craiova’ya ağır bir ceza verdi ve üç maç seyircisiz oynama yaptırımıyla cezalandırdı. Bu üç maçın ikisini garanti olarak seyircisiz oynayacak ekibin üçüncü maçındaki seyircisiz durumu ise iki yıl içinde benzer bir vakanın ortaya çıkması durumunda yürürlüğe girecek.

60 bin euro da para cezası

Kulübü ayrıca 60 bin euro da para cezası kesildi. Trabzonspor, Olympiakos’u geride bıraktığı, Craiova ise AEK’yı elediği takdirde Rumen ekibi bir üst turda bordo-mavililerin rakibi olacak ve Craiova-Trabzonspor maçı seyircisiz oynanacak.

Sparta ile de seyircisiz

Sparta Prag ile de rakibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak olan Trabzonspor, Craiova ile eşleşmesi durumunda üç turda iki seyircisiz deplasmana gitmiş olacak.