Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler Dünyadan FutbolTrabzonspor'un rakibinden gol şov: 4-0
25.09.2019 - 23:29 | | İSTANBUL (AA)

Trabzonspor'un rakibinden gol şov: 4-0

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Zürih'i 4-0 yendi.

Trabzonspor'un rakibinden gol şov: 4-0

Basel, ligin 8. haftasında Zürih'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Arthur, 51. dakikada Kevin Bua, 80. dakikada Edon Zhegrova ve 90. dakikada Samuele Campo'nun attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Basel, zirvedeki yerini korurken, 8 puanlı Zürih 6. sırada kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.

 

Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ergin Ataman: Larkin oynamayacak gibi duruyor

Ergin Ataman: Larkin oynamayacak gibi duruyor

Botaş-Arka Gdynia: 72-88

Botaş-Arka Gdynia: 72-88

Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz

Erol Bulut: Namağlup devam etmek istiyoruz

Sıradaki Haber