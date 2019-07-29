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HaberlerTrabzonsporTrabzonspor'un sponsor görüÅŸmesi borsaya bildirildi
29.07.2019 - 19:08| AA

Trabzonspor'un sponsor görüÅŸmesi borsaya bildirildi

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, forma gÃ¶ÄŸÃ¼s sponsorluÄŸu konusunda Vestel Åžirketler Grubu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Trabzonspor'un sponsor görüÅŸmesi borsaya bildirildi

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, forma gÃ¶ÄŸÃ¼s sponsorluÄŸu konusunda Vestel Åžirketler Grubu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Trabzonspor Sportif YatÄ±rÄ±m ve Futbol Ä°ÅŸletmeciliÄŸi Ticaret AÅž'den Borsa Ä°stanbul'a gÃ¶nderilen ve Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamada, "Åžirketimiz ile Vestel Åžirketler Grubu arasÄ±nda 'Forma GÃ¶ÄŸÃ¼s SponsorluÄŸu' konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

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